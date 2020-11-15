سوريا.. مدير مشفى يحذر من موجة كورونا ثانية أكثر خطورة مع بداية الشتاء

أوضح المدير العام لمشفى الشهيد ممدوح أباظة، الدكتور وسام الماوردي، ازدياد عدد المرضى المراجعين، الذين يعانون مشاكل تنفسية وأعراض الأنفلونزا الموسمية، وفي عدد المقبولين بقسم العزل.

ورأى أنه من الواضح، ومـع بداية الشتاء سندخل في الموجة الثانية من وباء كورونا، "حيث من المتوقع أن تكون أشد وأكثر خطورة"، لافتاً إلى أن ازدياد أعداد المرضى المراجعين بأعراض تنفسية الأنفلونزا الموسمية زاد بنسبة 5% وقابلة للزيادة.

وأشار الدكتور الماوردي إلى أنه لوحظ خـلال الأسبـوع الفائـت "الازدياد في عدد القبولات في قسم العزل، وازديـاد نسبـة المسحـات الإيجـابيـة، وسط استهتار واضح بالمرض وبتعليمات الوقاية الواجب اتخاذها ضد فيروس كورونا".

وطلب من المراجعين للمشفى وأبناء محافظة القنيطرة عدم التساهل بارتداء الكمامات واتباع الإجراءات الوقائية، ومنها غسل اليدين والتعقيـم والابتعاد عن التجمعات غير الضرورية قدر الإمكـان وترك مسافـة أمان بين المواطنين خلال التجمعات، مشددا على أن مشفى أباظة "على أتم الاستعداد لاستقبـال جميع الحالات وتقديم العلاج اللازم لها بكـل الإمكانيات المتاحة ضمن الهيئة".

ويبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سوريا 6613 ، وإجمالي الوفيات 341.

المصدر: الوطن