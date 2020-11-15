تقرير لمركز "credit suisse" يؤكد قدرة لقاح "سبوتنيك - V" على التصدي لفيروس كورونا

أكد تقرير أعده مركز "credit suisse" السويسري أن الطريقة، التي اعتمدت لإنتاج لقاح "سبوتنيك - V" الروسي، ضد كورونا، تزيد من فعاليته وتضمن قدرته على تجاوز المشكلات المرتبطة بالمناعة.

وصدر التقرير بعد مباحثات بشأن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح، بين ممثلين عن مركز "غاماليا" الروسي، وفريق من المحللين التابعين لمركز "credit suisse"، أحد التكتلات المالية في سويسرا.

وأكد محللو المركز أن المقاربة التي اعتمد عليها مركز "غماليا" الروسي، لإنتاج لقاح "سبوتنيك - V"، مشابه لتلك المستخدمة من قبل مركز "J&J" و"CanSino" لتطوير اللقاحات، واعتمد المركز على ناقلات الفيروس الغدي.

وأوضح المركز أن الاختلاف الرئيسي الذي يميز لقاح سبوتنيك عن نظائره، هو الاعتماد على ناقلتين مختلفتين للفيروس الغدي للجرعة الأولى (rAd5) والثانية (rAd26) من اللقاح، وهو ما يسمح بالتغلب على المشاكل المحتملة التي قد تكون في الجهاز المناعي.

المصدر: نوفوستي