بايدن يقلب 4 ولايات ضد ترامب رغم تأييدها للجمهوريين

تمكن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، من قلب 4 ولايات عرفت بتأييدها للجمهوريين في السباقات الرئاسية السابقة، وانتزعها من منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب.

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وبحسب قناة CNN الأمريكية، فإن الولايات هي كالتالي:

1- أريزونا (11 صوتا بالمجمع الانتخابي) فرزت أصوات 99%، وحقق بايدن تقدما على ترامب بنسبة 49.4% مقابل 49.1% وبأصوات 1,668,684 صوتا مقابل 1,657,250 صوتا لترامب.

2- ويسكونسن (10 أصوات بالمجمع الانتخابي) فرزت 99% من الأصوات، وتقدم بايدن على ترامب بنسبة 49.4% مقابل 48.8% وبأصوات 1,630,619 صوتا مقابل 1,610,073 صوتا لترامب.

3- ميشيغان (16 صوتا بالمجمع الانتخابي) فرزت أصوات 99%، وتقدم بايدن على ترامب بنسبة 50.5% مقابل 47.9% لترامب وبأصوات 2,795,788 صوتا لبايدن مقابل 2,647,406 صوتا لترامب.

4- بنسلفانيا (20 صوتا بالمجمع الانتخابي) فرزت 99% من الأصوات، وقد تقدم بايدن بنسبة 49.8% مقابل 49.0% لترامب، وبأصوات 3,396,108 أصوات لبايدن مقابل 3,341,382 صوتا لترامب.

المصدر: CNN