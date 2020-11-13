مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا يبحث في أنقرة الوضع في سوريا

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لسوريا، ألكسندر لافرنتييف، ونائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، اليوم الجمعة، الوضع في إدلب ومسار أستانا بشأن التسوية السورية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أن الطرفين بحثا آخر التطورات في العملية السياسية في إطار عمل اللجنة الدستورية السورية، وعملية أستانة، والأوضاع في إدلب بالإضافة إلى مسألة اللاجئين والنازحين السوريين.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية إن الطرفين تبادلا وجهات النظر، وإن أنقرة نقلت رؤيتها حول هذه القضايا إلى الجانب الروسي.

المصدر: نوفوستي