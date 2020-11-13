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مسؤول إيراني في هجوم حاد على الملك سلمان: على السعودية التوقف عن خدمة إسرائيل

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مسؤول إيراني في هجوم حاد على الملك سلمان: على السعودية التوقف عن خدمة إسرائيل
Reuters Ali Khara/ WANA/
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وجه مساعد رئيس البرلمان الايراني للشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان انتقادات حادة إلى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، ردا على دعوة الأخير المجتمع الدولي لتشديد موقفه من طهران.

وحمل عبداللهيان، في تغريدة نشرها في ساعة متأخرة من أمس الخميس على حسابه في "تويتر"، الملك سلمان المسؤولية عن "الاعتداء على اليمن" و"الوقوف بجانب الإرهاب الأمريكي الداعشي في العراق وسوريا ولبنان واليمن"، مشددا على أن العاهل السعودي "لا يحق له أن يتهم إيران".

وتابع المسؤول البرلماني الإيراني أنه من الأفضل للرياض "التوقف عن تقديم الخدمة إلى إسرائيل واحترام جيرانها"، مشددا على أن إيران لا تزال "الداعمة الرئيسية للسلام والأمن لجيرانها والمنطقة".

المصدر: RT

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