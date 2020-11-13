الشرطة الإسبانية تعتقل شابة خططت للالتحاق بـ"داعش"

أعلنت السلطات الأمنية الإسبانية، أنها اعتقلت شابة كانت تخطط للذهاب إلى سوريا للانضمام إلى جماعة "داعش" الإرهابية.

وجاء في بيان لها، أن "عملية الاعتقال جرت في مدينة كوييرا بفالنسيا، وأن المعتقلة مشتبه بها في جرائم التمويل والدعاية والإرهاب والتحضير للانتقال إلى منطقة الصراع والانضمام إلى صفوف جماعة إرهابية".

وبحسب الشرطة، فإن "هذه هي أول امرأة يتم القبض عليها في إسبانيا منذ عام 2017، والتي كانت تنوي الانضمام للإرهابيين في سوريا".

وتم الإعلان في إسبانيا، عن المستوى الرابع "من أصل خمسة" للتهديد الإرهابي في البلاد، وتنظيم عمليات لاعتقال المتطرفين المشتبه بهم.

المصدر: "تاس"