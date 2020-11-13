خان: ضغوط قوية مورست على باكستان للتطبيع مع إسرائيل

أكد رئيس وزراء باكستان، عمران خان، أن ضغوطا قوية مورست على بلده لدفعه إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن إسلام آباد لن توافق على ذلك ما لم يتم التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.

وأشار خان، في مقابلة تلفزيونية، اليوم الجمعة، إلى أن هذه الضغوط تفسر بمدى تأثير إسرائيل على الولايات المتحدة، لا سيما في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وأكد رئيس الحكومة الباكستانية التزام بلده الثابت بالقضية الفلسطينية، قائلا: "لا احتمال للاعتراف بإسرائيل ما لم يتم التوصل إلى تسوية مرضية للفلسطينيين".

وأشار خان إلى وجود مشاكل تتعلق بالدول التي وافقت على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، قائلا إنه لا يريد التعليق على الموضوع لأن تلك الدول صديقة لباكستان ولا يريد الإساءة لها.

المصدر: وكالات