 
مباشر
عاجل
التحالف العربي يعلن إحباط هجوم رابع على السعودية من قبل الحوثيين

بيلوسي تدعو الجمهوريين إلى "إيقاف السيرك" وقبول نتائج الانتخابات

أخبار العالم

بيلوسي تدعو الجمهوريين إلى
AFP Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p54a

انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، "مماطلة" الجمهوريين في الاعتراف بفوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية وعدم مصادقتهم على رزمة مساعدات جديدة ضد كورونا.

وقالت خلال مؤتمر صحفي بمبنى مجلس الشيوخ: "أوقفوا السيرك وابدؤوا في إنجاز الأمور المهمة للشعب الأمريكي"، مضيفة أنه "من المؤسف جدا أن الجمهوريين قرروا عدم احترام إرادة الشعب".

وكانت بيلوسي اعتبرت يوم السبت أن "انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن، فجر يوم جديد للأمل في أمريكا".

يذكر أن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لم يعترف بهزيمته بعد، ورفع محاموه دعاوى قضائية في مختلف محاكم الولايات للمطالبة بإعادة فرز الأصوات والتحقيق في انتهاكات مزعومة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا