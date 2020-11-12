بيلوسي تدعو الجمهوريين إلى "إيقاف السيرك" وقبول نتائج الانتخابات

انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، "مماطلة" الجمهوريين في الاعتراف بفوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية وعدم مصادقتهم على رزمة مساعدات جديدة ضد كورونا.

وقالت خلال مؤتمر صحفي بمبنى مجلس الشيوخ: "أوقفوا السيرك وابدؤوا في إنجاز الأمور المهمة للشعب الأمريكي"، مضيفة أنه "من المؤسف جدا أن الجمهوريين قرروا عدم احترام إرادة الشعب".

Speaker Pelosi slams Republicans: "They're engaged in an absurd circus right now refusing to accept reality." pic.twitter.com/094AmPuI7b — The Hill (@thehill) November 12, 2020

وكانت بيلوسي اعتبرت يوم السبت أن "انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن، فجر يوم جديد للأمل في أمريكا".

يذكر أن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لم يعترف بهزيمته بعد، ورفع محاموه دعاوى قضائية في مختلف محاكم الولايات للمطالبة بإعادة فرز الأصوات والتحقيق في انتهاكات مزعومة.

المصدر: RT