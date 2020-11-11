علييف: حرب قره باغ انتهت وأذربيجان انتصرت فيها

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم الأربعاء، أن الحرب في منطقة قره باغ المتنازع عليها انتهت بانتصار بلاده.

وأكد علييف، أثناء لقائه مع عسكريين مصابين في مستشفى، وقف الأعمال القتالية في قره باغ، قائلا إن "الحرب الوطنية" انتهت وانتصرت فيها أذربيجان.

وأشار الرئيس الأذربيجاني إلى أن باكو ستقدر حجم الدمار في قره باغ وستطلب من أرمينيا التعويضات المناسبة.

ويأتي ذلك في ظل توقيع أذربيجان وأرمينيا اتفاقية بشأن وقف القتال تنص على حفاظ الجانب الأذري على المواقع التي سيطر عليها خلال الجولة الجديدة من التصعيد العسكري، مع دخول قوات حفظ سلام روسية في المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: وكالات