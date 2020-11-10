 
مباشر

تركيا تحيي الذكرى الـ 82 لوفاة زعيمها مصطفى كمال أتاتورك

أخبار العالم

تركيا تحيي الذكرى الـ 82 لوفاة زعيمها مصطفى كمال أتاتورك
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة ضريح أتاتورك صباح اليوم.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p4bz

تحيي تركيا اليوم الذكرى الـ 82 لوفاة مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك الذي رحل في العاشر من نوفمبر من العام 1938 في قصر ظولمابهجي بمدينة اسطنبول عن عمر ناهز 57 عاما.

وتقام عدة طقوس احتفالية بهذه المناسبة للكبار والصغار، لاسيما في العاصمة أنقرة وفي اسطنبول، أهمهما زيارة ضريح الزعيم التركي في أنيتكبير حيث وضع جثمانه سنة 1953، مثلما فعل قادة البلاد صباح اليوم الثلاثاء.

وشارك في إحياء ذكرى أتاتورك وزيارة ضريحه إلى جانب الرئيس رجب طيب أردوغان كل من نائبه فؤاد أوقتاي ورئيس البرلمان مصطفى شنتوب وزعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، بالإضافة إلى رئيس الحزب القومي دولت بهجلي وكبار مسؤولي الدولة العسكريين والمدنيين.

وبعد الزيارة الرسمية للضريح، تفتح الأبواب عادة لزيارات آلاف المواطنين للترحم على الزعيم الوطني ووضع باقات الورود على سريره.

وككل عام في هذه الذكرى، تتوقف الحركة الساعة التاسعة وخمس دقائق في كل أنحاء البلاد، وهي اللحظة التي فارق فيها أتاتورك الحياة، وتطلق الصافرات. بعدها تنظم عادة سلسلة بشرية على طول 6,5 كلم، مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي هذا العام بسبب وباء كورونا، وسوف يدشن عمدة مدينة اسطنبول بهذه المناسبة غابة المدينة الممتدة على مساحة 1 مليون متر مربع.

 

المصدر: وسائل إعلام تركية.

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا