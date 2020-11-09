 
مباشر

طليقة ترامب: لا يتقبل الخسارة بطريقة جيدة

أخبار العالم

طليقة ترامب: لا يتقبل الخسارة بطريقة جيدة
Reuters
إيفانا ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p4a0

علقت إيفانا ترامب على الأخبار التي تشير إلى أن زوجها السابق الرئيس دونالد ترامب لن يتنازل ويعترف بفوز خصمه جو بايدن، مؤكدة أنه "لا يحب أن يخسر، ولذلك سيقاتل".

وفي حديث لمجلة "People" أكدت إيفانا أن طليقها لا يتقبل الخسارة بطريقة جيدة، وأنه "يجب أن يعلن أنه خسر"، مشيرة الى أن "ترامب سيعود إلى منتجع Mar-A-Lago، ليعيش حياة أكثر هدوء... سيذهب إلى بالم بيتش ويلعب الغولف وسيعود إلى الحياة الطبيعية".

وأضافت: "هذا هو الخيار الأفضل لما يمكنه فعله... لديه الكثير من المال والأماكن التي يذهب إليها والعيش فيها والاستمتاع بحياته".

وأعربت عن أملها بأن يتمكن أولادهما الثلاثة من عيش حياتهم الطبيعية وليس حياة واشنطن".

وقالت إنه بينما أحب الثلاثة قضاء الوقت مع والدهم والعمل على حملته لإعادة انتخابه، "لقد انتهى الأمر - الحمد لله -".

المصدر: "فوربس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا