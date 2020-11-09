طليقة ترامب: لا يتقبل الخسارة بطريقة جيدة

علقت إيفانا ترامب على الأخبار التي تشير إلى أن زوجها السابق الرئيس دونالد ترامب لن يتنازل ويعترف بفوز خصمه جو بايدن، مؤكدة أنه "لا يحب أن يخسر، ولذلك سيقاتل".

وفي حديث لمجلة "People" أكدت إيفانا أن طليقها لا يتقبل الخسارة بطريقة جيدة، وأنه "يجب أن يعلن أنه خسر"، مشيرة الى أن "ترامب سيعود إلى منتجع Mar-A-Lago، ليعيش حياة أكثر هدوء... سيذهب إلى بالم بيتش ويلعب الغولف وسيعود إلى الحياة الطبيعية".

وأضافت: "هذا هو الخيار الأفضل لما يمكنه فعله... لديه الكثير من المال والأماكن التي يذهب إليها والعيش فيها والاستمتاع بحياته".

وأعربت عن أملها بأن يتمكن أولادهما الثلاثة من عيش حياتهم الطبيعية وليس حياة واشنطن".

وقالت إنه بينما أحب الثلاثة قضاء الوقت مع والدهم والعمل على حملته لإعادة انتخابه، "لقد انتهى الأمر - الحمد لله -".

المصدر: "فوربس"