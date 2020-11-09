بايدن: أولويتنا العمل على إنتاج لقاح للتصدي لفيروس كورونا

أكد المرشح للرئاسة الأمريكية جو بايدن أن "أولويتنا هي إنتاج لقاح للتصدي لفيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "عملية الموافقة على اللقاح يجب أن تسترشد بالعلوم لنثق بأنه آمن وفعال".

وفي كلمة له، موجهة إلى الشعب الأمريكي، دعا بايدن جميع المواطنين الأمريكيين إلى إرتداء الكمامات للتصدي لجائحة كورونا.

ولفت إلى "أنني سأتواصل مع جميع الولايات للحصول على الفحوصات الطبية لكل المواطنين، كما أننا سنحمي الجماعات الأكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس".

وشدد على "أنني لن أدخر أي جهد لوضع حد لهذه الجائحة"، مشيرا إلى "اننا نريد عودة نمو الشركات، لذلك نعمل على إنتاج اللقاح بأسرع طريقة ممكنة وتوزيعه بشكل مجاني على كل المواطنين الأمريكيين".

وأكد بايدن "أننا سنتعاون مع الحكام والقادة في الحزبين الجمهوري والديمقراطي في هذا الإطار"، لافتاً إلى "أننا سننشئ مجلسا إستشاريا يضم خبراء على مستوى منظمة الصحة العالمية، ليكون للولايات المتحدة دورا رياديا في التصدي لجائحة كورونا".

وشدد بايدن على أنه سيكون رئيسا لكل الأمريكيين، معتبرا أنه "حان الوقت لوضع حد لتسييس الخطوات الصحية"، داعيا المواطنين الأمريكيين إلى الإلتزام بارتداء الكمامة لتخطي هذه الأزمة.

المصدر: RT