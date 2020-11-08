ميلانيا ترامب تطالب بفرز الأصوات في أول تعليق لها على الانتخابات

دعت زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب، إلى جمع الأصوات القانونية وفرزها عن المخالفة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفي تغريدة على "تويتر"، أوضحت ميلانيا ترامب أن الشعب الأمريكي يستحق انتخابات نزيهة، مشددة على أنه "يجب احتساب كل صوت قانوني، وليس غير القانوني... يجب أن نحمي ديمقراطيتنا بشفافية كاملة".

وهذا أول تعليق لميلانيا ترامب على الانتخابات، حيث أكدت ما ردده الرئيس دونالد ترامب، حول أنه لا يزال يتعين عد الأصوات.







المصدر: "CNN"