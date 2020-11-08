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رئيس كوريا الجنوبية يهنئ بايدن وهاريس

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رئيس كوريا الجنوبية يهنئ بايدن وهاريس
Reuters POOL
الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن
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هنأ الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، اليوم الأحد، المرشح الديمقراطي جو بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال جيه إن، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، "مبروك لجو بايدن وكامالا هاريس، تحالفنا قوي والروابط بين بلدينا متينة للغاية".

وأعرب عن أمله بالعمل مع القيادة الأمريكية الجديدة قائلا: "أتطلع بشدة للعمل معكم من أجل قيمنا المشتركة، ولدي توقعات كبيرة لدفع وفتح التنمية المستقبلية لعلاقاتنا الثنائية".

المصدر: "يونهاب"

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