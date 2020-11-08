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قره باغ: تدمير عشرات المدارس جراء الحرب

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قره باغ: تدمير عشرات المدارس جراء الحرب
Reuters Armenian Unified Infocentre/Handout via REUTERS
آثار قصف في مدينة ستيباناكيرت، عاصمة "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها
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أعلنت وزيرة التعليم والعلم والثقافة في "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها، لوسيني قره خانيان، أن عشرات المدارس والحضانات تم تدميرها جراء النزاع الأرمني الأذربيجاني الجاري.

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ونقل المركز الإعلامي الرسمي في الجمهورية عن الوزيرة قولها، اليوم الأحد، إنه "نتيجة للحرب التي أشعلت أذربيجان فتيلها جرى تدمير ما يزيد عن 70 مدرسة وأكثر من 10 حضانات والقدر نفسه من المواقع الثقافية على أراضي أرتساخ (الاسم الأرمني لإقليم قره باغ)".

وذكرت المسؤولة أن الحرب حرمت أكثر من 30 ألف من مواطني الجمهورية غير المعترف بها، بمن فيهم 24 ألف طالب مدرسة و4 آلاف من الأطفال الملتحقين بالتعليم قبل المدرسي، إضافة إلى طلاب الكليات والمعاهد، حرمتهم من حقهم في التعليم.

المصدر: نوفوستي

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