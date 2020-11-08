"فرحتكم فرحتنا".. أردوغان يهنئ أذربيجان بـ"السيطرة"على مدينة استراتيجية في قره باغ

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أذربيجان بسيطرة قواتها على مدينة شوشة الاستراتيجية في إقليم قره باغ اليوم الأحد.

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وقال أردوغان خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم: "أهنئ الإخوة الأذربيجانيين بالنصر الذي حققوه في مدينة شوشة، وأضاف: "فرحة إخواننا الأذربيجانيين هي فرحتنا".

واعتبر أردوغان أن "تحرير شوشة مؤشر على قرب تحرير باقي المناطق الأذربيجانية الخاضعة للاحتلال".

وتابع: "من صبر ظفر، وهذا ما فعله الإخوة الأذربيجانيون أمام تقاعس مجموعة مينسك عن حل الأزمة في قره باغ"، في إشارة إلى العملية التفاوضية حول قره باغ التي تديرها مجموعة تابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ترأسها روسيا، والولايات المتحدة وفرنسا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف سيطرة جيش بلاده على شوشة، وهو ما نفته وزارة الدفاع الأرمنية.

المصدر: الأناضول