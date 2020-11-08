فيما نتنياهو ينتظر.. وزيرا الخارجية والدفاع الإسرائيليان يهنئان بايدن

هنأ وزيرا الدفاع والخارجية الإسرائيليان، بيني غانتس وغابي أشكنازي، المرشح الديمقراطي جو بايدن بالفوز على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وذكر غانتس، رئيس الحكومة الإسرائيلية بالإنابة وزعيم تحالف "أزرق-أبيض"، على حسابه في "تويتر" فجر اليوم الأحد: "فيما تتبلور نتائج الانتخابات النهائية، أقدم التهاني من صميم القلب إلى جو بايدن، المؤيد والصديق القديم لإسرائيل، وزميلته كامالا هاريس التي صنعت التاريخ كأول امرأة تم انتخابها لمنصب نائب الرئيس".

As the election results become final, I extend my heartfelt congratulations to @JoeBiden, a long-time supporter and friend of Israel, and to his running mate, @KamalaHarris, who has made history as the first woman elected VP. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) November 8, 2020

في الوقت نفسه، أعرب غانتس عن امتنانه لترامب، واصفا إياه "شريكا قيما لدولة إسرائيل"، وأشاد بالتزام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بأمن الدولة العبرية وإسهامه في مستقبلها.

وتابع: "الشرق الأوسط اتخذت خطوات هائلة إلى الأمام بفضل الزعامة الشجاعة لهذا الرئيس خلال السنوات الأربع الأخيرة ونحن ممتنون له لذلك امتنانا جما".

من جانبه، هنأ أشكنازي المنتمي إلى "أزرق-أبيض" أيضا، عبر "تويتر"، بايدن وهاريس بالفوز الانتخابي، مشيدا بدعم بايدن المستمر وصداقته لإسرائيل على مدى ربع قرن تقريبا.

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It is an honor to congratulate President-elect @JoeBiden and Vice President-elect @KamalaHarris on their victory in the U.S. 2020 elections. — גבי אשכנזי - Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) November 8, 2020

وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي عن قناعته بأن التحالف الاستراتيجي الحيوي بين بلده والولايات المتحدة سيستمر بالازدهار في عهد الإدارة الأمريكية الجديدة.

في الوقت نفسه، لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، وهو حليف قريب لترامب، يلتزم الصمت إزاء نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

المصدر: RT