طهران: رحل الجبان ترامب!

قال مستشار الرئيس الإيراني حسام الدین آشنا معلقا على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، إن الإيرانيين "تمسكوا بموقفهم بشجاعة" حتى رحل "هذا الجبان ترامب".

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد أعلنت اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ایرانیان مردانه ایستادند تا آن نامرد هم رفتنی شد. — Hesameddin Ashena (@hesamodin1) November 7, 2020

وقال مركز إديسون للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى إن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن بايدن حصل على 284 صوتا مقابل 214 للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: RT + وكالات