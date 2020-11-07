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خصم نتنياهو يهنئ بايدن بالفوز

طهران: رحل الجبان ترامب!

أخبار العالم

طهران: رحل الجبان ترامب!
Reuters
العلمان الإيراني والأمريكي
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قال مستشار الرئيس الإيراني حسام الدین آشنا معلقا على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، إن الإيرانيين "تمسكوا بموقفهم بشجاعة" حتى رحل "هذا الجبان ترامب".

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد أعلنت اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال مركز إديسون للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى إن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن بايدن حصل على 284 صوتا مقابل 214 للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: RT + وكالات

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