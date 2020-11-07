يريفان: خبر استقالة باشينيان كاذب

كذّبت السلطات الأرمنية الأنباء التي تحدثت عن استقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، وقالت إنها أخبار مضللة لا أساس لها.

وكتبت مان كيفوركيان السكرتيرة الصحفية لرئيس الوزراء على "فيسبوك": "المعلومات المتعلقة باستقالة رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، مضللة ولا تتوافق مع الواقع".

في وقت سابق، تم في الفضاء الأرميني في فيسبوك نشر معلومات حول الاستقالة الوشيكة لرئيس الوزراء باشينيان.

وزعم الذين نشروا الخبر، بأن السبب يكمن في الوضع غير المواتي للجانب الأرمني في منطقة قره باغ.

قبل ذلك، صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية آرتسرون هوفهانيسيان، بأن القتال مستمر في شمال قره باغ في اتجاه مدينة مارتوني، وجنوب مدينة شوشا وشدد على أن جيش قره باغ حقق نجاحات هناك.

المصدر: إنترفاكس