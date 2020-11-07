بعد إعلانه الفوز.. ترامب يتوجه للعب الغولف!

بعد إطلاقه تغريدة مثيرة أعلن فيها فوزه بالانتخابات الرئاسية، توجه الرئيس دونالد ترامب إلى ناد للغولف في ولاية فيرجينيا.

وأكد صحفيون يغطون أنشطة ترامب، أن موكبه غادر البيت الأبيض ووصل إلى النادي الواقع في مدينة ستيرلينغ صباح اليوم السبت.

Reuters Carlos Barria

ومر موكب ترامب في طريقه إلى فيرجينيا على مقربة من متظاهرين مؤيدين لبايدن.

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ونشر ترامب صباح اليوم سلسلة تغريدات غاضبة على حسابه في "تويتر" شدد فيها مجددا على أنه فاز بالانتخابات بفارق كبير، متهما خصومه الديمقراطيين بالتلاعب بنتائج التصويت باستخدام ألوف بطاقات الاقتراع "غير الشرعية".

المصدر: وكالات