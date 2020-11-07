 
مباشر
عاجل
لحظة بلحظة..إعلان فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية

بعد إعلانه الفوز.. ترامب يتوجه للعب الغولف!

أخبار العالم

بعد إعلانه الفوز.. ترامب يتوجه للعب الغولف!
Reuters Carlos Barria
موكب ترامب يغادر البيت الأبيض متوجها إلى نادي الغولف التابع له في فيرجينيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p3pr

بعد إطلاقه تغريدة مثيرة أعلن فيها فوزه بالانتخابات الرئاسية، توجه الرئيس دونالد ترامب إلى ناد للغولف في ولاية فيرجينيا.

وأكد صحفيون يغطون أنشطة ترامب، أن موكبه غادر البيت الأبيض ووصل إلى النادي الواقع في مدينة ستيرلينغ صباح اليوم السبت.

بعد إعلانه الفوز.. ترامب يتوجه للعب الغولف!
Reuters Carlos Barria

ومر موكب ترامب في طريقه إلى فيرجينيا على مقربة من متظاهرين مؤيدين لبايدن.

إقرأ المزيد
كبرى وسائل الإعلام الأمريكية تعلن الفائز في الانتخابات الأمريكية
كبرى وسائل الإعلام الأمريكية تعلن الفائز في الانتخابات الأمريكية

ونشر ترامب صباح اليوم سلسلة تغريدات غاضبة على حسابه في "تويتر" شدد فيها مجددا على أنه فاز بالانتخابات بفارق كبير، متهما خصومه الديمقراطيين بالتلاعب بنتائج التصويت باستخدام ألوف بطاقات الاقتراع "غير الشرعية".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا