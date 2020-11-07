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مركز "إديسون" للأبحاث: بايدن يحصل على 49.5 بالمئة مقابل 48.7 بالمئة لترامب في ولاية أريزونا الحاسمة

ترامب: فزت في الانتخابات بفارق كبير

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ترامب: فزت في الانتخابات بفارق كبير
Reuters Leah Millis
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أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مجددا عن قناعته بالفوز في انتخابات الرئاسة على منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وكتب ترامب في تغريدة مقتضبة نشرها اليوم السبت على حسابه في "تويتر": "فزت بهذه الانتخابات بفارق كبير!".

وفي تغريدة أخرى كتب ترامب كلمة الانتخابات بين قوسين، واصفا عملية الاقتراع بـ"الفوضى التامة".

وأعاد ترامب نشر رابط في تلك التغريدة لتقرير صحفي مفاده أن مشاكل غامضة في آليات الاقتراع الإلكتروني أسفرت عن تعليق التصويت في مقاطعتين في ولاية جورجيا وأخرى في ولاية ميشيغان، وأعلن المسؤولون المحليون أن السبب يعود لخلل فني.

يتبع..

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