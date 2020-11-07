ترامب: فزت في الانتخابات بفارق كبير

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مجددا عن قناعته بالفوز في انتخابات الرئاسة على منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وكتب ترامب في تغريدة مقتضبة نشرها اليوم السبت على حسابه في "تويتر": "فزت بهذه الانتخابات بفارق كبير!".

I WON THIS ELECTION, BY A LOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

وفي تغريدة أخرى كتب ترامب كلمة الانتخابات بين قوسين، واصفا عملية الاقتراع بـ"الفوضى التامة".

وأعاد ترامب نشر رابط في تلك التغريدة لتقرير صحفي مفاده أن مشاكل غامضة في آليات الاقتراع الإلكتروني أسفرت عن تعليق التصويت في مقاطعتين في ولاية جورجيا وأخرى في ولاية ميشيغان، وأعلن المسؤولون المحليون أن السبب يعود لخلل فني.

Georgia Counties Using Same Software as Michigan Counties Also Encounter ‘Glitch’ https://t.co/N2KlEOezGi via @BreitbartNews What a total mess this “election” has been! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

يتبع..