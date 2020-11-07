داود أوغلو: تركيا القديمة عادت

قال رئيس "حزب المستقبل" التركي، أحمد داود أوغلو، إن "تركيا القديمة" عادت مرة أخرى، واتهم النظام الحاكم بفرض هيمنته من خلال فرض "الحظر"، مشيرا إلى عرقلة وتعطيل مسيرة حزبه المعارض.

واعتبر أن النظام الحاكم يفرض هيمنته من خلال فرض "الحظر"، مشيرا إلى مواجهته عراقيل غرضها تعطيل مسيرة حزبه المعارض.

وقال إن السياسة التي تنتهجها الحكومة التركية حاليا تعكس عودة "عقلية تركيا القديمة"، موضحا أنه في مقابل حظر الحجاب الذي كان مفروضا سابقا، تعمل السلطة على فرض المزيد من المحظورات مثل حظر الرأي والتفكير.

وقال داود أوغلو: "يستطيع أردوغان أن يظهر على التلفاز بسهولة. ولكننا الآن لا يمكننا الظهور فيه، ويتم فرض حظر على تصريحاتي، وإلغاء مؤتمراتي، وغلق الجامعة وطرح 7 آلاف طالب وطالبة. لماذا لا توجد حملة ضد الفساد؟ لأن تركيا القديمة عادت مرة أخرى".

وفي وقت سابق قال داوود أوغلو زعيم "حزب المستقبل" إن رئيس البلاد الحالي رجب طيب أردوغان وأسرته هم أكبر "مصيبة حلت على شعبنا".

المصدر: صحيفة زمان التركية