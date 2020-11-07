أوكرانيا تحتج على مرسوم روسي يعترف بوثائق سكان دونباس

بعثت وزارة الخارجية الأوكرانية لروسيا مذكرة احتجاج على مرسوم أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعترف بوثائق سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين جنوب شرقي أوكرانيا.

ودعت كييف دول "مجموعة نورماندي" الأربع، للرد على المرسوم الروسي.

وجاء في بيان الخارجية الأوكرانية: "تعرب وزارة الخارجية عن احتجاجها الشديد للجانب الروسي وندعو شركاءنا الدوليين لإدانة روسيا واتخاذ إجراءات الضغط اللازم عليها بما في ذلك العقوبات".

وأضافت الخارجية الأوكرانية: "نؤكد مرة أخرى أن المراسيم الصادرة عن روسيا بشأن الاعتراف بوثائق سكان دونباس ومنحهم الجنسية الروسية غير معترف بها من قبلنا وندعو إلى إلغائها".

وعدل الرئيس الروسي بوتين في الرابع من الشهر الجاري مرسومه الصادر في 18 فبراير 2017 "بشأن الاعتراف في روسيا بالوثائق الصادرة عن السلطات في مناطق دونيتسك ولوغانسك".

وفي 24 أبريل 2019، وقع بوتين مرسوما يسمح لسكان الجمهوريتين بالحصول على الجنسية الروسية بإجراءات مبسطة.

المصدر: "تاس"