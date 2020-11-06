بورتوريكو تصوت لصالح تحولها إلى ولاية أمريكية

صوتت بورتوريكو لصالح تحولها إلى ولاية أمريكية في استفتاء غير ملزم بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وصوت أكثر من 52 بالمئة من مواطني بورتوريكو لصالح الوضع الجديد للجزيرة الكاريبية، وهي إقليم تابع للولايات المتحدة وليست جزءا منها.

وقالت جينيفر غونزاليس، ممثلة بورتوريكو في الكونغرس الأمريكي: "هذا قرار قوي وواضح"، مشيرة الى أن "على الجمهوريين والديمقراطيين أن يفهموا أن بورتوريكو سئمت من كونها إقليما تابعا".

يذكر أن الكونغرس الأمريكي يحكم بورتوريكو، وأن مواطني بورتوريكو هم مواطنون أمريكيون، لكن الممثلة الوحيدة للإقليم، وهي غونزاليس، لا تتمتع بحقوق التصويت في الكونغرس. كما لا يسمح لسكان بورتوريكو بالتصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يصوت فيها مواطنو بورتوريكو لكي يصبحوا وحدة اتحادية كاملة، على الرغم من أن الانتخابات السابقة في عامي 2012 و 2017 قاطعتها حركات تدعو إلى الاستقلال الكامل أو الحصول على وضع دولة حرة مرتبطة - على عكس هذه المرة.

المصدر: وكالات