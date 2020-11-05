أرمينيا تعلن اعتقال مقاتلين سوريين في قره باغ

أعلنت لجنة التحقيق في جمهورية أرمينيا عن اعتقال مسلحين سوريين اثنين، قاتلا إلى جانب أذربيجان في النزاع المسلح بين باكو ويريفان.

وقال رافائيل فاردانيان رئيس إدارة السجون في أرمينيا اليوم الخميس: "في الوقت الحالي، لدينا اثنان من المرتزقة السوريين، وقد تم استجوابهما".

وأضاف أن الجانب الأرمني يتخذ الآن إجراءات حتى يتمكن المعتقلان من الاتصال بأقاربهما وإبلاغهم بمكان وجودهما ووضعهما.

وكانت الخارجية الروسية أكدت اليوم الخميس تلقيها معلومات عن نقل مسلحين من الشرق الأوسط إلى منطقة الصراع الأرمني الأذربيجاني في قره باغ.

وسبق أن تبادل الجانبان الأرمني والأذربيجاني الاتهامات باستغلال مسلحين من دول أخرى، بالدرجة الأولى سوريا، خلال الجولة الجديدة من التصعيد العسكري في المنطقة المتنازع عليها.

المصدر: وكالات