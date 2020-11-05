لوكاشينكو: بوتين اقترح إنتاج اللقاح الروسي في بيلاروس

أوعز رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إلى الجهات ذات العلاقة، بإعداد مقترحات لتنظيم إنتاج لقاح روسي ضد فيروس كورونا المستجد، في بلاده، بما في ذلك تحليل تكلفة مثل هذا المشروع.

وقال لوكاشينكو، اليوم لمساعده ألكسندر كوسينتس: "اجلس وفكر، وانظر إلى منشآت الإنتاج المماثلة وقدم الاقتراحات. أنت تعرف أكثر مني أن هذا إنتاج معقد وليس رخيصا. لا أحد يعطي إنتاجه لأي طرف كان. لقد اقترح الرئيس الروسي، هذا الأمر من منطلق ودي".

وأضاف لوكاشينكو: "أمس تحدثت مع رئيس روسيا ... هو نفسه اقترح: إذا كانت لديكم رغبة، فيمكننا أن نقدم لكم المادة الأولية للقاح. تفضلوا، باشروا بالإنتاج، نحن سنساعدكم

في كل شيء. أنتجوا اللقاح لأنفسكم، وإذا كنتم ترغبون في بيعه، فقوموا بذلك".

وتابع لوكاشينكو، مخاطبا مساعده: "إذا كنا راضين عن اللقاح الروسي ونرى أنه يناسبنا، فتجب دراسة المسألة وتقديم مقترحات على وجه السرعة بشأن تنظيم الإنتاج. نحتاج إلى معرفة تكلفة ذلك".

من جانبه، قال نائب وزير الصحة البيلاروسي بوريس أندروسيوك، اليوم الخميس، إنه من الممكن إنتاج اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا، في شركة "بيلميدبريبراتي" البيلاروسية المملوكة للدولة.

المصدر: نوفوستي