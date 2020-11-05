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قصف يستهدف جنودا قرب مركز طبي شمالي إثيوبيا

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قصف يستهدف جنودا قرب مركز طبي شمالي إثيوبيا
Reuters MAGGIE FICK
شارع في مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي (صورة أرشيفية)
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أفاد مصدر إغاثي بإصابة نحو 24 جنديا بعضهم إصابته خطيرة بعد استهدافهم في مركز طبي قرب حدود إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا مع إقليم أمهرة، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

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ولم يكشف المصدر إلى أي طرف في الصراع ينتمي الجنود.

وحسب المصدر، فإن سماع دوي قصف عنيف يتردد في إقليم تيغراي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وفي وقت سابق، قالت مصادر دبلوماسية إن قتالا عنيفا اندلع في إقليم تيغراي بعد أن أطلق رئيس الوزراء أبي أحمد عمليات عسكرية ردا على ما قال إنه هجوم على قوات الحكومة الاتحادية.

المصدر: "رويترز"

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