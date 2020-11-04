هل تكون نيفادا رصاصة الرحمة للرئيس ترامب؟

قالت وسائل إعلام أمريكية إن ولاية نيفادا تتجه لتغيير خطتها الانتخابية وإعلان نتيجة الانتخابات مساء اليوم حسب التوقيت المحلي وهو ما يراه مراقبون رصاصة الرحمة للرئيس دونالد ترامب.

وكانت الولاية (6 أصوات) قد أعلنت في وقت سابق بداية الأسبوع، أن نتائجها الرسمية لن تصدر قبل مساء الخميس.

رصاصة الرحمة

جدير بالذكر أنه وبعملية حسابية بسيطة سنجد أن المرشح الديمقراطي جو بايدن ومع فوزه بالسباق في ولاية ويسكنسون واقتراب فوزه بجارتها ميشيغان (التي ستعلن نتيجة أولية مساء اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي) سيكون بحاجة فقط للفوز بولاية نيفادا لأنه سيمتلك 264 صوتا وتفصله 6 فقط عن الأصوات الـ270 الضرورية لفوزه بالانتخابات كاملة، وبالتالي ستفقد ولاية بنسلفانيا الهامة جدا مكانتها وستكون تحصيل حاصل.

نيفادا جمهورية

على المنقلب الآخر ترى حملة الرئيس دونالد ترامب إن ولاية نيفادا (المحسوبة أصلا على المعسكر الديمقراطي) وبحساباتها الخاصة قد صوتت بفارق ضئيل ولكن للرئيس ترامب ومنحته الأصوات الستة وبالتالي سيكون محتاجا حتما للفوز ببنسلفانيا وقلب الطاولة تماما على بايدن.

المصدر: RT