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ترامب: وضعنا جيد بالانتخابات في كل الولايات

أخبار العالم

ترامب: وضعنا جيد بالانتخابات في كل الولايات
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، إن "وضعنا جيد بالانتخابات في كل الولايات".

وقال في تغريدة على "تويتر": "نحن في حالة جيدة حقا في جميع أنحاء البلاد.. شكرا لكم!".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح بأن الفوز بالانتخابات الرئاسية "أمر هين"، على عكس الخسارة التي يصعب تجرعها.

وفي جوابه عن أسئلة الصحفيين حول ما إذا كان قد أعدّ خطابا خاصا بالفوز بالانتخابات أو خسارتها، قال ترامب: "أنا لم أفكر في خطاب فوز أو تقبل للهزيمة بعد"، مضيفا "آمل في أنني سألقي أحدهما فقط"، في إشارة إلى خطاب الفوز بالانتخابات.

وتابع: "الفوز أمر هين، لكن الخسارة لا تكون سهلة أبدا، خاصة بالنسبة لي".

وتجري اليوم عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يتنافس فيها ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

المصدر: RT + وكالات

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