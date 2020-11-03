خامنئي: لا يهمنا الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

أكد المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، أن إيران لا تعنيها الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرا إلى أن البلاد ستواصل سياساتها، بغض النظر عن الرئيس الأمريكي المقبل.

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واتهم خامنئي، خلال خطاب ألقاه بمناسبة ذكرى المولد النبوي، الأمريكيين، بأنهم "يتحملون مسؤولية زرع الإرهاب في المنطقة، والسعودية أمنت لهم الأموال"، لافتا إلى أن "الأمريكيين يحاولون غزو دول جديدة كالعراق، لكن العراقيين يقاومونهم ويحولون دون بسط نفوذهم"، وقال: "أمريكا اليوم فرعون هذا العصر، وهي تشعل الفتن في الدول الأخرى لتتحكم بمصائر شعوبها".

وأكد أن "الأعداء سعوا إلى بث التفرقة بين المسلمين، وتنظيم داعش صناعة أمريكية زرعتها بين المسلمين"، مشيرا إلى أن "أذناب الأمريكيين في المنطقة، قدموا الأموال والدعم العسكري والمادي للإرهابيين".

وأضاف: "أينما حلت أمريكا، حلت الأزمات، كما يحصل في اليمن، حيث تشن السعودية حربها بالنيابة عنهم"، محذرا من أن "النظام الاستكباري الأمريكي، هو إرهابي وفاسد، ويريد السيطرة على كل مقدراتنا".

وشدد خامنئي على ضرورة "مواجهة الاستكبار العالمي وعدم الاستسلام، ورفض قبول الذل"، مشيرا إلى "أنهم من بدأوا الحرب علينا".

واعتبر المرشد الإيراني أنه "لا فرق لإيران من الفائز في الانتخابات الأمريكية، وإيران ستواصل سياساتها، بغض النظر عن الرئيس الأمريكي المقبل"، مؤكدا أن "سياساتنا مدروسة وواضحة تجاه أمريكا، ولا تتأثر بتغير رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية".

كما قال خامنئي: "لا يعنينا تغير الأسماء في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وما يهمنا هو السياسة الأمريكية".

ولفت إلى أن "الانتخابات الأمريكية هي الأكثر تزويرا في العالم، باعتراف المرشحين"، مؤكدا أن "الانحدار الأمريكي السياسي واضح، إذ يعاني النظام من انحدار أخلاقي باعتراف الأمريكيين أنفسهم".

وتوجه المرشد الإيراني إلى شعبه بالقول: "علينا أن نكون أقوياء، وأن نمتلك قوة حقيقية غير وهمية لمواجهة المؤامرات"، منبها أن "معالجة الأزمات لا تكون بالضرورة في قطع العلاقات مع الخارج، وعلينا تسريع عجلة الإنتاج لمواجهة العقوبات".

وأضاف: "لا مبرر للغلاء الذي تعيشه البلاد، والكثير من المشكلات التي نعاني منها لا علاقة لها بالعقوبات الامريكية".

وحذر الاجهزة الأمنية الإيرانية، من "تغلغل الأعداء في المؤسسات الحكومية".

المصدر: RT