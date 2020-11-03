شهود عيان يروون ما حدث وسط فيينا

نشرت وسائل إعلام نمساوية شهادات لأشخاص عايشوا اللحظات الأولى للهجمات الإرهابية التي جرت مساء أمس في وسط العاصمة النمساوية فيينا.

إقرأ المزيد

وروى الحاخام، شلومو هوفمايستر كوريير، أن أحد المجرمين فتح النار على أشخاص كانوا يجلسون في شرفات مطاعم صيفية.

ونقلت قناة تلفزيون "oe24.tv" عن شاهد آخر كان في أحد المقاهي خلال الهجمات، أن إطلاق النار أصاب رواد المكان بالذعر، فتراكضوا بحثا عن مكان للإختباء، ولجأ بعضهم إلى مبنى سكني طلبا للأمان.

وذكر أحد سكان فيينا أنه كان في مطعم بساحة المدينة الرئيسة وقت الهجوم، وأن الزبائن والمتنزهين استلقوا على الأرض عند سماع اصوات الطلقات، وأطفأوا الأنوار وأغلقوا أبواب المطعم، مشيرا إلى أن "هلع الزبائن كان أقرب إلى الجنون".

وكانت وسائل إعلام نمساوية أفادت، مساء يوم أمس الاثنين بوقوع هجوم على كنيس يهودي وسط فيينا.

وأكدت الشرطة واقعة إطلاق النار وتحدثت عن سقوط جرحى.

وأشار مسؤولون في الشرطة المحلية إلى أن إطلاق النار جرى في ستة مواقع مختلفة في المدينة.

وأفيد لاحقا بأن الشرطة تمكنت من اعتقال أربعة إرهابيين في ساحة غرابين المركزية.

المصدر: نوفوستي