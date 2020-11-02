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المدمرة الأمريكية "روس" تغادر بحر بارنتس

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المدمرة الأمريكية
Reuters Justin Stumberg/Courtesy U.S. Navy/Handout
مدمرة روس الأمريكية
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أعلن الأسطول السادس الأمريكي اليوم الاثنين أن المدمرة "روس" حاملة الصواريخ غادرت مياه بحر بارنتس في منطقة القطب الشمالي.

وأوضح الأسطول في بيان أن المدمرة أمضت 13 يوما في التدريبات بالقطب الشمالي "لتعزيز الجاهزية في الظروف المناخية الصعبة".

وكان الأسطول السادس الأمريكي أعلن في 20 أكتوبر المنصرم أن "روس" عادت إلى المنطقة في إطار ثالث دخول للمدمرات الأمريكية إلى بحر بارنتس منذ بداية العام، من أجل إجراء عمليات في مياهه.

وأشار بيان الأسطول وقتها إلى أن للولايات المتحدة "مصالح ثابتة" في منطقة القطب الشمالي، وأن واشنطن تعمل مع حلفائها وشركائها على ضمان بقاء هذه المنطقة مفتوحة، وتواصل "عمليات برية وجوية وبحرية لا بد منها للردع والوجود وضمان الأمن".

المصدر: وكالات

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