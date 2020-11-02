ميركل: أولي الكثير من الأهمية للنصائح العلمية عند التعامل مع كورونا

قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا، ميركل إنها تولي الكثير من الأهمية للنصائح العلمية عند التعامل مع كورونا، لكنها رفضت الإفصاح عن مدى أهمية استماع البيت الأبيض إلى النصائح العلمية.

وقالت عندما سئلت عن المشورة العلمية ومدى إلتزام البيت الأبيض بها: "لن أرد على ذلك قبل يوم واحد من الانتخابات في الولايات المتحدة".

وأضافت: "بخلاف ذلك، تعلمون مني أنه من خلال تدريبي كفيزيائية، فإنني بالطبع أعطي قدرا كبيرا من الأهمية للنصائح الأكاديمية وأستخدمها بنفسي".

وكانت صحيفة "بيلد" ذكرت قبل أيام أن ميركل، تخطط "لإغلاق جزئي" يشمل الحانات والمطاعم لإبطاء موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"