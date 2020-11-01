الدفاع الأذربيجانية تنشر فيديو لضربات جوية "قضت على عدد كبير من قوات العدو"

نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الأحد، مقطع فيديو قالت إنه يوثق ضربات شنتها طائرة هجومية من نوع "سو-25" تابعة لقواتها على المواقع الأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ.

وقالت الوزارة، في بيان: "شنت طائرة هجومية من نوع سو-25 تابعة للقوات المسلحة الجوية الأذربيجانية، يوم 31 أكتوبر، ضربات بالقذائف على مواقع العدو".

وأضافت الوزارة أن "الضربات الجوية أسفرت عن القضاء على عدد كبير من القوات البشرية للعدو في الخنادق والملاجئ تحت الأرض".

ونشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقطع فيديو قالت إنه يوثق لحظات توجيه الضربات على القوات الأرمنية، دون أن توضح موقع العجوم.

واندلعت في 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.

وعلى خلفية هذه التطورات أطلقت الحكومة الأذربيجانية هجوما واسعا على القوات الأرمنية في قره باغ، فيما أكد الرئيس، إلهام علييف، أن الحل الوحيد للقضية يتمثل في تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة والتي تنص على عودة "الأراضي المحتلة إلى أذربيجان".

من جانبه، صرح رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، الذي أعلن التعبئة العامة في أرمينيا خلال بدء التصعيد، بأن ناغورني قره باغ، التي أقيمت في أراضيها على يد السكان الأرمن عام 1991 جمهورية غير معترف بها دوليا، أرض أرمنية، مؤكدا أن يريفان تدرس مسألة الاعتراف باستقلال جمهورية قرع باغ المعلنة من طرف واحد.

المصدر: وكالات