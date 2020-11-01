مروحية قائد الأركان الإسرائيلي تنفذ هبوطا اضطراريا

أكد الجيش الإسرائيلي أن مروحية تقل على متنها رئيس هيئة الأركان العامة، الجنرال أفيف كوخافي، نفذت اليوم الأحد هبوطا اضطراريا.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية واسعة الانتشار عن متحدث باسم الجيش تأكيده أن المروحية هبطت بشكل طارئ في قاعدة عسكرية وسط البلاد بعد ورود إنذار بشأن عطل فني في المحرك.

وأشار المتحدث إلى عدم وقوع أي إصابات جراء الحادث، مضيفا أن كوخافي أكمل السفر بسيارة.

المصدر: يديعوت أحرونوت