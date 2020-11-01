بالفيديو.. حريق في مبنى تابع لكلية الطب في جامعة اسطنبول

أكدت إدارة إطفاء الحرائق في مدينة اسطنبول التركية أن حريقا اندلع اليوم الأحد خلال أعمال بناء مبنى تابع لكلية الطب في جامعة اسطنبول.

وأعلنت إدارة الإطفاء في المدينة عبر حسابها في موقع "تويتر"، أن الحادث نجم عن اشتعال مواد البناء على سقف المبنى، مضيفة أن فرقها سيطرت على انتشار النيران ولا تزال أعمال الإطفاء مستمرة.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ait inşaat halindeki binanın çatısında bulunan inşaat malzemeleri yanmakta. Ekiplerimiz olaya müdahale ediyor. pic.twitter.com/Qg2GERK1VZ — İstanbul İtfaiyesi (@ibbitfaiye) November 1, 2020

وأفاد بعض النشطاء في "تويتر" بأن الحريق اندلع داخل مبنى المستشفى التابع لكلية الطب، لكن آخرين أوضحوا أن المبنى المتضرر يقع بجوار المستشفى.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر عمودا كثيفا من الدخان الأسود يتصاعد فوق موقع الحريق في حي الفاتح.

İstanbul'da Çapa Devlet Hastanesin'de yangın çıktığı belirtiliyor. pic.twitter.com/ReYvHNTyV9 — BPT (@bpthaber) November 1, 2020

Another footage for the fire of the medical faculty at Capa University in Istanbul https://t.co/xgeeC4rZe8 — Mohamed Kassab (@MeKassab) November 1, 2020

#SONDAKIKA

İstanbul'da Çapa Devlet Hastanesi'nde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. pic.twitter.com/A3ayMGfGpG — BPT (@bpthaber) November 1, 2020

ولم تصدر بعد تقارير عن وقوع إصابات جراء الحادث.

المصدر: وكالات