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بالفيديو.. حريق في مبنى تابع لكلية الطب في جامعة اسطنبول

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بالفيديو.. حريق في مبنى تابع لكلية الطب في جامعة اسطنبول
Reuters Umit Bektas
اسطنبول
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أكدت إدارة إطفاء الحرائق في مدينة اسطنبول التركية أن حريقا اندلع اليوم الأحد خلال أعمال بناء مبنى تابع لكلية الطب في جامعة اسطنبول.

وأعلنت إدارة الإطفاء في المدينة عبر حسابها في موقع "تويتر"، أن الحادث نجم عن اشتعال مواد البناء على سقف المبنى، مضيفة أن فرقها سيطرت على انتشار النيران ولا تزال أعمال الإطفاء مستمرة.

وأفاد بعض النشطاء في "تويتر" بأن الحريق اندلع داخل مبنى المستشفى التابع لكلية الطب، لكن آخرين أوضحوا أن المبنى المتضرر يقع بجوار المستشفى.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر عمودا كثيفا من الدخان الأسود يتصاعد فوق موقع الحريق في حي الفاتح.

ولم تصدر بعد تقارير عن وقوع إصابات جراء الحادث.

المصدر: وكالات

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