مصادر في الشرطة: احتجاز مشتبه فيه على خلفية الهجوم على كاهن في ليون الفرنسية

أفادت مصادر في الشرطة الفرنسية باحتجاز رجل يشتبه بأنه على صلة بالهجوم على كاهن في مدينة ليون، اليوم السبت.

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وأوضحت المصادر، في حديث لوسائل إعلام، أن عناصر شرطة احتجزوا الرجل في مقهى بالدائرة الـ3 في ليون، مضيفة أنه لم يتم العثور على أي أسلحة بحوزته.

ولم تبين المصادر مع ذلك ما إذا كان هذا الشخص مشتبها فيه بتنفيذ الهجوم.

وفي وقت سابق من السبت أطلق رجل مسلح مجهول النار مرتين على كاهن يوناني الجنسية في 52 عاما من عمره عندما كان يغلق كنيسة أرثوذوكسية في الدائرة الـ7 بليون، وتمكن المهاجم من الفرار من الموقع، بينما لا يزال ضحيته في حالة حرجة.

وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقا جنائيا على خلفية الهجوم في مدينة ليون، مؤكدة أن دوافع المهاجم غير معروفة حتى الآن.

المصدر: وكالات