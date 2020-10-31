النمسا تدخل الحجر الصحي من 3 نوفمبر مع تقييد مغادرة البيت ليلا

قال مستشار النمسا سيباستيان كورتس، اليوم، إنه تم فرض الحجر الصحي اعتبارا من 3 نوفمبر وحتى نهاية الشهر، بهدف كبح انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وفي إطار ذلك سيسري تقييد مغادرة البيت في ساعات الليل، من الثامنة ليلا حتى السادسة صباحا.

وتهدف هذه الإجراءات، تجنب التحميل الزائد لمنظومة الرعاية الصحية وعدم حدوث نقص في الأسرة في المستشفيات. وخلال ذلك سيسمح للمواطنين بالتوجه إلى العمل ومساعدة الآخرين والتنزه.

ولكن خلال هذه الفترة لا يجوز الخروج من البيت بهدف لقاء الآخرين. واعتبارا من الثلاثاء، ستتوقف المطاعم، والحانات والمقاهي عن استقبال الزبائن وستكون مفتوحة فقط من اجل توصيل طلبات الطعام.

وستتوقف الفنادق عن استقبال السائحين، وسيتم منع الفعاليات الجماهيرية. وستواصل المدارس العمل مع نقل تلاميذ الصفوف العليا وطلاب الجامعات إلى التعليم عن بعد.

وسيتم إغلاق مدارس الرقص والصلات الرياضية والحمامات العامة والمسارح ودور السينما. وسيتم تحديد عدد زوار المحلات التجارية.

وفي أماكن العمل سيتم إلزام كافة العاملين بارتداء الكمامات ومراعاة المسافة الاجتماعية. وتعهدت السلطات، بتعويض 80% من خسائر المؤسسات التي سيمسها الحجر الصحي، وذلك انطلاقا من عائدات نوفمبر 2019.

في أكتوبر بلغت الزيادة اليومية في عدد المصابين بكوفيد-19 في النمسا، رقما قياسيا مطلقا، وزادت على 5 آلاف إصابة يوميا.

المصدر: تاس