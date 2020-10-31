مصدر حكومي: جونسون يدرس فرض حجر صحي عام في بريطانيا لمدة شهر

قال مصدر حكومي بريطاني، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يدرس فرض حجر صحي على عموم بريطانيا لمدة شهر، اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأشار المصدر إلى أن الإجراءات الحكومية الممكن اتخاذها ردا على تنامي الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا لا تزال قيد الدراسة وأن أي قرار لم يتم اتخاذه بعد. وأضاف أنه من المنتظر أن يجتمع عددا من الوزراء اليوم لمناقشة هذا الموضوع.

فيما ذكرت صحيفة "ذي تايمز" أن الحجر الصحي يمكن أن يشمل جميع مؤسسات المملكة باستثناء المراكز التجارية الرئيسية ودور الحضانة والمدارس والجامعات.

وتعد بريطانيا أكثر الدول الأوروبية تضررا من جائحة فيروس كورونا المستجد التي بلغت حصيلة ضحاياها حتى الآن 46299 وفقا للإحصائيات الرسمية.

المصدر: رويترز