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إسبانيا..اعتقال 5 مهاجرين غير نظاميين مغاربة وصلوا إلى جزر الكناري بالاستيلاء على قارب صياد

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إسبانيا..اعتقال 5 مهاجرين غير نظاميين مغاربة وصلوا إلى جزر الكناري بالاستيلاء على قارب صياد
ساحل الرصيفي في جزر الكناري الإسبانية.
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اعتقلت الشرطة الإسبانية، الخميس الماضي، في جزر الكناري 5 مهاجرين غير نظاميين مغاربة وصلوا إلى ساحل لانثاروت على متن قارب استولوا عليه بالقوة وأجبروا صاحبه على مرافقتهم.

وقالت صحيفة "كنارياس 7" الإسبانية إن صاحب القارب، وهو صياد أسماك في طان طان بجنوب المغرب، على الحدود مع الصحراء الغربية، تم توثيق ذراعيه وتهديده داخل قاربه من طرف مرافقيه الذين يُفترض أنهم كانوا يساعدونه في عمله، وأجبروه على مرافقتهم إلى جزر الكناري في المحيط الأطلسي قبالة السواحل المغربية الجنوبية الغربية.

وأجرت الشرطة الإسبانية تحقيقا في القضية تحققت بمقتضاه من أقوال الصياد الضحية التي أكدتها منظمة الصليب الأحمر.

إسبانيا..اعتقال 5 مهاجرين غير نظاميين مغاربة وصلوا إلى جزر الكناري بالاستيلاء على قارب صيادكنيسة سان خينيس في جزر الكناري.

تجدر الإشارة إلى أن جزر الكناري التابعة لإسبانيا شهدت وصول أكثر من 2600 مهاجر غير نظامي من دول الجوار الإفريقية خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري.  

المصدر: صحيفة "كنارياس 7" الإسبانية/وسائل إعلام عربية

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