ظريف يعزي تشاووش أوغلو ويعرض إرسال مساعدات إيرانية لتركيا

أعرب وزير الخارجية الإيراني، عن تعازيه لنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير التركية عصر اليوم.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إنه "في أعقاب الزلزال المأساوي الذي ضرب مدينة إزمير التركية، بعث وزير خارجيتنا السيد محمد جواد ظريف برسالة إلى وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو أعرب فيها عن أعمق تعازيه".

وتمنى ظريف تعافي المصابين في هذا الحادث المأساوي، كما أبلغ نظيره التركي استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة في هذا الصدد.

وكانت السلطات التركية أعلنت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 202 آخرين جراء هزة بلغت قوتها 6.6 درجة ضربت ولاية إزمير غرب تركيا.

المصدر: RT