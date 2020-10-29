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المجلس الإسلامي الفرنسي يدعو لإلغاء احتفالات المولد النبوي

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المجلس الإسلامي الفرنسي يدعو لإلغاء احتفالات المولد النبوي
Reuters
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دعا "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية"، اليوم الخميس، إلى إلغاء احتفالات المولد النبوي "تضامنا مع ضحايا اعتداء نيس".

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مراسلة RT: منفذ العملية الإرهابية في نيس مهاجر غير شرعي يحمل الجنسية التونسية
مراسلة RT: منفذ العملية الإرهابية في نيس مهاجر غير شرعي يحمل الجنسية التونسية

وجاء في نص البيان على موقع "تويتر": "ندين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي حدث بالقرب من كنيسة نيس".

وأضاف البيان: "ندعو المسلمين في فرنسا لإلغاء احتفالات المولد النبوي تضامنا مع الضحايا وعائلاتهم".

ووقع هجوم قرب كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، صباح اليوم الخميس، أوقع ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى، وقال مصدر في الشرطة إن المهاجم قطع رأس امرأة. وألقى رجال الأمن القبض على المهاجم، حيث أصيب بجروح أثناء الاعتقال.

وقالت مراسلة RT في فرنسا، مساء يوم الخميس، إن منفذ العملية الإرهابية في مدينة نيس، التي راح ضحيتها 3 أشخاص، مهاجر غير شرعي يحمل الجنسية التونسية.

وأعلن النائب عن منطقة نيس إيريك سيوتي، أن منفذ اعتداء نيس تونسي الجنسية وصل حديثا إلى فرنسا عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

المصدر: RT

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