غوتيريش يصف هجوم نيس بـ"الشنيع"

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن إدانته شديدة اللهجة للهجوم في مدينة نيس الفرنسية الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص، واصفا إياه بالشنيع.

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وقال المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان ديوجاريك، في تصريح صحفي مساء اليوم الخميس، إن "الأمين العام يدين بشدة الهجوم الشنيع في كنيسة نوتردام بنيس، الذي أدى إلى مقتل عدة أشخاص".

وأعرب غوتيريش، حسب ديوجاريك، عن تعازيه لأسر الضحايا وأكد تضامن الأمم المتحدة مع حكومة وشعب فرنسا.

وشن رجل مسلح بسكين، في وقت سابق من الخميس، هجوما أمام كنيسة تونردام في مدينة نيس الفرنسية وقتل 3 أشخاص وقطع رأس اثنين منهم.

وتم نقل المهاجم إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري من قبل رجال الشرطة، فيما أفاد شهود عيان بأنه ظل يردد "الله أكبر" طول الطريق، وذكرت مصادر عدة أن منفذ العملية شاب من أصول تونسية في 21 عاما من عمره، بينما صنفت السلطات الهجوم إرهابيا.

المصدر: وكالات