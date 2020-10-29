السعودية تدين هجوم نيس وتجدد رفضها للتطرف

استنكرت السعودية بشدة الهجوم الدموي الذي وقع اليوم الخميس في مدينة نيس الفرنسية.

وأعربت الخارجية السعودية في سلسلة تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي في "تويتر" عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي خلف ثلاثة قتلى وعددا من الجرحى.

#تصريح | ندين ونستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من كنسية نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 29, 2020

وتابعت: "نجدد التأكيد على رفض المملكة القاطع لمثل هذه الأعمال المتطرفة التي تتنافى مع جميع الديانات والمعتقدات الإنسانية والفطرة الإنسانية السليمة، ونؤكد على أهمية نبذ الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف".

وقدمت الخارجية السعودية العزاء والمواساة إلى ذوي ضحايا الهجوم وفرنسا حكومة وشعبا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

المصدر: RT