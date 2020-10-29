جونسون: المملكة المتحدة تقف بثبات إلى جانب فرنسا ضد الإرهاب والتعصب

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن بلاده تقف الى جانب فرنسا، بعد أن قطع إرهابي رأس امرأة وقتل شخصين آخرين في كنيسة بمدينة نيس الفرنسية، اليوم الخميس.

وكتب جونسون، في حسابه عبر موقع "تويتر": "أشعر بالفزع لسماع نبأ الهجوم البربري الذي وقع في نيس هذا الصباح... أفكارنا مع الضحايا وعائلاتهم، والمملكة المتحدة تقف بثبات إلى جانب فرنسا ضد الإرهاب والتعصب".

وقتل شخصان على الأقل وجرح آخرون في هجوم بسكين وقع صباح اليوم في مدينة نيس الفرنسية المطلة على البحر المتوسط، فيما أفادت الشرطة أنها اعتقلت المنفذ ونقلته إلى المستشفى متأثرا بعيارات نارية أطلقها عليه رجال الشرطة.

المصدر: "رويترز"