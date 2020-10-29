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وسائل إعلام فرنسية: مهاجم نيس يدعى إبراهيم ويبلغ من العمر 25 عاما

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وسائل إعلام فرنسية: مهاجم نيس يدعى إبراهيم ويبلغ من العمر 25 عاما
Reuters
صورة من موقع الحادث
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أفادت وسائل إعلام فرنسية اليوم الخميس بأن مهاجم نيس يدعى إبراهيم ويبلغ من العمر 25 عاما.

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وقال موقع "Europe 1"، إن المهاجم كان يتحدث باللغة الفرنسية، مشيرا إلى أن عناصر الشرطة الفرنسية لم يعثروا بحوزته على شيء، لا بطاقة هوية ولا هاتف محمول ولا أي وثائق أخرى.

وأضاف الموقع الفرنسي أن الشرطة الفنية بصدد البحث للتأكد من هويته.

وقتل 3 أشخاص خلال هجوم إرهابي قام به المهاجم قرب كنيسة نوتردام في مدينة نيس، وهم: امرأة تبلغ من العمر 70 عاما كانت معتادة على زيارة الكنيسة، وقد تم قطع رأسها، ورجل يبلغ من العمر حوالي 45 عاما، و امرأة تبلغ من العمر حوالي 30 عاما، توفيت متأثرة بجراحها في حانة قريبة من موقع الهجوم.

وتم نقل المهاجم إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري، فيما أفاد شهود عيان بأنه ظل يردد "الله أكبر" طول الطريق.

المصدر: "Europe 1"

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