ظريف ينفي تبادل إيران جاسوسين مع الولايات المتحدة

فند وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خبر تبادل جاسوسين معتقلين مع واشنطن، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية سبق أن اقترحت تبادل جميع سجناء الجانبين في كافة أنحاء العالم.

وقال: "هذا الخبر عار عن الصحة تماما".

وأضاف: "لقد سبق وأن اقترحنا تبادلا شاملا للسجناء بين الجانبين.. هناك رعايا إيرانيون يقبعون حاليا في سجون الدول المختلفة بأمر من الولايات المتحدة كما يوجد لدينا سجناء داخل سجون أمريكا ذاتها بمن فيهم الأشخاص الذين قضوا محكومياتهم، غير أن الأمريكيين لا يسمحون بعودة هؤلاء إلى إيران".

وتابع: "انطلاقا من ذلك، اقترحنا تبادل جميع السجناء بين البلدين في أنحاء العالم وما زلنا نؤكد على هذا الأمر".

وأكدت وسائل إعلام خلال الأيام الأخيرة، أن "الجاسوسين المثيرين للجدل في إيران تم تبادلهما مع واشنطن".

المصدر: "فارس نيوز"