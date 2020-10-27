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ترامب: الانتخابات اختيار بين خطتنا لقتل الفيروس أو خطة بايدن لقتل الحلم الأمريكي

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ترامب: الانتخابات اختيار بين خطتنا لقتل الفيروس أو خطة بايدن لقتل الحلم الأمريكي
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الانتخابات الرئاسية هذا العام هي اختيار بين خطة ترامب للإنعاش، أو قمع المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وكتب ترامب في حسابه عبر موقع "تويتر": "هذه الانتخابات هي الاختيار بين انتعاش ترامب أو قمع بايدن. إنه اختيار بين ترامب BOOM أو إغلاق بايدن. إنه اختيار بين خطتنا لقتل الفيروس أو خطة بايدن لقتل الحلم الأمريكي".

وستكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، هي الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59 التي تجرى كل أربع سنوات، حيث سيتنافس فيها ترامب وبايدن.

المصدر: وكالات

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