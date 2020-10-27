حملة ترامب تطالب المحكمة العليا بوقف خطة الاقتراع الغيابي في كارولينا الشمالية

طلبت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من المحكمة العليا منع خطة الاقتراع الغيابي في ولاية كارولينا الشمالية بعد محاولتها الفاشلة لإسقاطها من خلال محكمة استئناف فيدرالية أمريكية.

ذكرت وكالة "رويترز" أن الخطة التي تطعن فيها حملة ترامب ستسمح بفرز الأصوات الغيابية التي تصل بحلول 12 نوفمبر في ولاية كارولينا الشمالية طالما تم ختمها قبل 3 نوفمبر. وحكمت محكمة الاستئناف الأمريكية الرابعة في قرار من شأنه أن يرفض محاولة منع نورث كارولينا من فرز الأصوات في ذلك الإطار الزمني.

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في ملفها يوم الأحد للمحكمة العليا، طلبت حملة ترامب أمرا طارئا بإسقاطها، معتبرة أن "هناك حاجة ماسة لإصدار أمر قضائي طارئ لضمان أن انتخاباتنا الفيدرالية تحكمها القوانين التي يسنها ممثلو الشعب المنتخبون حسب الأصول، وليس لأهواء وكالة حكومية غير منتخبة".

يذكر أن ولاية كارولينا الشمالية هي الولاية الأكثر تأرجحا في السباق الرئاسي. فاز ترامب بالولاية قبل أربع سنوات ولم ترشح مرشحا ديمقراطيا للرئاسة إلا مرة واحدة، في عام 2008، في الدورات الأخيرة.

ومع ذلك، تظهر استطلاعات الرأي سباقا متقاربا للغاية، حيث يتصدر المرشح الديمقراطي جو بايدن ترامب في عدد من الاستطلاعات.

في ولاية بنسلفانيا، أيدت المحكمة العليا خطة مماثلة تسمح بفرز الأصوات طالما أنها تصل بعد يوم الانتخابات بما لا يزيد عن ثلاثة أيام.

المصدر: "The Hill"