بيسكوف: روسيا لا تتدخل في أحداث بيلاروس

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا لا تزال، كالسابق، لا تتدخل في الأوضاع في بيلاروس، حيث تتواصل الاحتجاجات بعد الانتخابات الرئاسية.

وأضاف بيسكوف، في حديث للصحفيين اليوم: "وتعتقد روسيا أنه لا يوجد ما يدعو لتدخل الدول الأخرى في هذه الأحداث".

وردا على سؤال، كيف ينظر الكرملين إلى "الجولة الجديدة من النشاط الاحتجاجي في بيلاروس" قال بيسكوف: "ما زلنا كالسابق، لا نعتزم التدخل في هذه الأحداث، ونعتقد أنه لا ينبغي لأحد التدخل فيها".

وقال بيسكوف، إن الكرملين لا يمكنه أن يقدم النصائح للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حول كيفية التعامل مع المحتجين.

وأضاف: "في هذه الحالة، فإن أي نصيحة علنية، لن تكون أكثر من محاولة للتدخل في ما يحدث. لم ولن نفعل ذلك".

المصدر: تاس